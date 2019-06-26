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İSTANBUL- THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

22 dakika önce

THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI (3 aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI (3 aktüel)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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