İSTANBUL-THY UÇAĞI KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU İÇİN İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-THY UÇAĞI KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU İÇİN İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

21.10.2022 00:52
İSTANBUL-THY UÇAĞI KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU İÇİN İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

TÜRK Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

TÜRK Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'de havalandı. Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdaha uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı. Durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı. THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-THY UÇAĞI KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU İÇİN İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ - Son Dakika

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