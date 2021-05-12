İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin zulüm altında olmaları sebebiyle içimiz buruk. Ramazanın son haftasında İsrail'in kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'da uyguladığı terör sonucunda gerçekleşen katliamlar içimizi yakıyor." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazana veda ederken, mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Oruç ile maddi ve manevi terbiyeden geçen beden ve nefislerin, şimdi de bayram ile bu mübarek ayı taçlandırmanın sevincini yaşadığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Pandemi sebebiyle Ramazan Bayramı'nı bu yıl da sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlayacağız. Bayramı tedbirlere riayet ederek geçirmek durumundayız. Ancak yüz yüze sıla-i rahim yapamasak da en azından telefonla birbirimize ulaşmayı, yakınlarımızla, büyüklerimizle bayramlaşmayı ihmal etmeyelim.

Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin zulüm altında olmaları sebebiyle içimiz buruk. Ramazanın son haftasında İsrail'in kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'da uyguladığı terör sonucunda gerçekleşen katliamlar içimizi yakıyor. Doğu Türkistan'da, Hindistan'da, Myanmar'da, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören her kardeşimize duamızla ve her türlü imkanlarımızla destek olmayı sürdürmeliyiz. Bu duygularla İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bayramın ülkemiz ve cümle İslam alemine huzur, sağlık ve esenlikler getirmesini, acıların son bulmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim."