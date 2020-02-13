İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarımsal üretimde planlamanın önemini vurgulayarak, "Üretim planlaması, Türkiye'yi tekrar baklagil ihracatçısı yaptı." dedi.



Kopuz, İSTİB Şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, yıllardır planlı tarımsal üretimin önemini vurguladığını hatırlatarak, "Ülkemizdeki tarım arazilerinin verimli olduğunu, iyi bir planlama ile elde edilecek ürünün kalitesi ve miktarında artış görüleceğini belirtiyoruz. Dünya Bakliyat Günü münasebetiyle Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin önceki gün yaptığı açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanımız bu açıklamasında Türkiye'nin baklagillerin gen merkezi olduğunu söyledi ve yeniden ihracatçı konuma geldiğimiz müjdesini verdi." diye konuştu.



Türk tarımının geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Kopuz, şunları söyledi:

"Peki, nasıl yine baklagillerin ihracatçısı olduk? Tabii ki planlamayla. Öncelikle 2017'ye kadar ton başına 300 lira olan pirim desteği 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca 25 yıl aradan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi bakliyat ürünlerine alım garantisi vermeye başladı. Sonuçta bakliyatta rekor üretim rakamlarına ulaşıldı. Son iki yılda nohut ekim alanlarımız yüzde 32, yeşil mercimek ekim alanlarımız yüzde 72 artmıştır. Üretimimiz ise 2019 yılında, nohutta 630 bin tona, yeşil mercimekte 44 bin tona yükselmiştir.

Bu rakamlar, her zaman belirttiğim gibi belirli bir plan dahilinde hareket edildiğinde, Türk tarımının neleri başarabileceğinin göstergesi olmuştur. İnanıyorum ki, başta 3. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesindeki hususlar olmak üzere, yapılan planların uygulanması halinde, Türk tarımının geleceği parlak olacaktır."

"Zor zamanlarda bir arada olabildiğimiz için güçlüyüz"

Ali Kopuz, son günlerde ülke olarak art arda felaketler yaşandığını kaydederek, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem, Van'daki çığ felaketi, İstanbul'da yaşanan uçak kazası gibi hadiseler, hepimizi derinden yaraladı.

Bu felaket ve kazalarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Bu olaylar sonucunda ülkece gösterdiğimiz kenetlenme, yardımlaşma duygusu, tüm dünyaya örnek teşkil edecek kadar önemlidir. Biz, zor zamanlarda bir arada olabildiğimiz için güçlüyüz. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım." şeklinde konuştu.

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında Suriye halkının kaderinin Türkiye ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Türkiye'nin gözlem noktalarına yapılan saldırıları kınadı. 'Suriye halkına herkes sırtını dönse biz dönmeyeceğiz' dedi ve saldırı olursa rejim güçlerini her yerde vuracağımızı açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına aynen katılıyor ve altına imza atıyorum. İş dünyası olarak Suriye'de askerlerimize yapılan saldırıları lanetliyor ve devletimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bizim yaptığımız Suriyeli sivil halkı ve sınırlarımızı korumaktan ibarettir. Bugün Türkiye'de milyonlarca Suriyelinin olmasının sorumlusu, Suriye rejimidir. Canlarına kastettikleri kendi halklarını korumak, Türkiye'ye düşmüştür. Üstelik Avrupa Birliği de ülkemize bu konuda verdiği sözleri tutmamıştır. Ülkemizin sınırlarında terör örgütlerinin cirit attığı bölgelere göz yumacağımızı sananlar aldanırlar. Tekrar ediyorum, biz iş dünyası olarak devletimizin ve ordumuzun yanındayız. İş dünyası olarak gerekeni yaparız ve elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun."

"Ekonomide yükseliş eğilimi sürüyor"

Türkiye'nin 2019 yılı ihracatının, hükümetin ihracat odaklı büyüme stratejisi ile 181 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştığını, aynı zamanda dış ticaret açığının da yüzde 45 düşüş gösterdiğini anımsatan Kopuz, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ocak ayında da artışını sürdüren ihracatımız 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında açıklanan sektörel güven endeksi; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 2,2, inşaat sektöründe ise yüzde 14,6 artış gösterdi. TÜİK'in bugün açıkladığı sanayi üretimi verileri bu alanda da toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8,6 artış gösterdi. Ekonomimiz, 2019 yılının son çeyreğiyle beraber yeniden yükseliş eğilimi gösteriyor. 2020 yılını da güçlü bir performans ile kapatacağımıza inanıyorum."

Kopuz, bankaların ücret ve komisyonlarının yapılan indirimle makul seviyelere indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını da kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Banka ücret ve komisyonları, hem vatandaşımız hem de iş dünyası için önemli gider kalemlerinden biri olmaya başlamıştı. Nitekim bunun en önemli göstergesi, 2019 yılında bankaların bu ücretlerden elde ettikleri gelirin 65 milyar liraya ulaşmasıydı. Elektronik bankacılık uygulamalarının bu kadar geliştiği günümüzde, anlamsız olan bu ücretlere müdahale edilmesi çok iyi oldu. İş dünyası ve hükümetimiz arasında üstlendiği köprü görevini sürdüren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konuyu sık sık gündeme getirmişti. Bu noktada, Başkanımıza ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak bu kararın uygulanmaya başlayacağı 1 Mart tarihinde, bankaların ne yapacağına da bakmak lazım."