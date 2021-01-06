İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi - Son Dakika

İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi

06.01.2021 09:27
İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi, System.String[]

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), gıda sektöründe ürün ve tüketici güvenliği eğitimleri başlatıyor.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), gıda sektöründe ürün ve tüketici güvenliği eğitimleri başlatıyor.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, gıda sektöründe faaliyet gösterenlerin ücretsiz katılabileceği "Güvenli2023 İstanbul" eğitim projesi ile katılımcılar, virüse karşı güvenlik kalkanı oluşturacak bilgilerle donatılacak.

Ürün güvenliği, güvenilir üretim, tedarik zincirinde ürün güvenliği, markalaşma ve iletişim gibi konu başlıklarını içeren online eğitim serisi, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, kayıtların açılması ile yoğun katılım beklediklerini belirtti.

Ürü güvenliğinin önemine dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti:

"Ürün güvenliği, seri üretimin, küresel üretim ve pazarın yaygınlaşması ile önemi daha da artan bir konu. Özellikle gıda ürünlerinin güvenliği hayati bir konu. Bu nedenle Güvenilir Ürün Platformu ile iş birliği yaparak bu konuda üyelerimizin donanımını artırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu çalışmalar ürün güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır."

"Güvenli2023 İstanbul" projesi tüm Türkiye'ye yayılacak

Verilen bilgiye göre, 2023 hedefleri kapsamında dünyanın stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul'daki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Kovid-19 ile mücadelede güvenli üretimin sağlanması amacıyla başlatılan "Güvenli2023 İstanbul" projesi İSTİB önderliğinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edilebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın artırılması ile İstanbul'un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İSTİB, online verilecek eğitimlerden oluşan proje için web sitesinde kayıtları almaya başladı.

Güvenilir Ürün Platformu'nun hazırladığı proje, eğitim alanında yetkin isimler ve Platform Bilim Kurulu'nun katkılarıyla düzenlenecek. Eğitim programından İSTİB'e kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmeleri başta olmak üzere kayıt yaptıran herkes ücretsiz faydalanabilecek. 2 hafta sürecek online eğitimleri tamamlayan işletmelerden online sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

İstanbul, Türkiye, Kopuz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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