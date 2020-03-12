İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI
6 saat önce
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:49 Kaynak: DHA
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Eminönü'nde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Güvenlik kulübesinde çıkan yangın, üniversite binasının dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan, üniversite binasının tadilat sebebiyle boş olduğu öğrenildi.
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