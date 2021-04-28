İstanbul Ticaret Üniversitesi "haber atölyesi" eğitimleri başlıyor - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Ticaret İletişim ve Medya Merkezi (TİMM), "haber atölyesi" başlığıyla gazetecilik eğitimleri verecek.

Çevrim içi eğitim şeklinde düzenlenecek olan program, ücretsiz ve herkese açık olacak.

Alanında başarılı gazetecilerin vereceği eğitimlerde, dijital medya ve geleneksel medyadan farklı olarak etkin kullanıcı katılımına da olanak sağlanacak.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin enformasyon ve görüntü üretebildiği günümüzde, gazeteciliğin dönüşen yönleri, medyada gazetecilik çalışmaları nasıl yapılır, geleneksel medya ve dijital medya etkileşiminde son durum ne ve gazetecilik mesleğinde yer almak isteyen kişileri neler bekliyor gibi pek çok sorunun cevapları aranacak.

Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, gazeteciliğin dinamiklerini öğrenmesi amacıyla hazırlanan "haber atölyesi" iki hafta sürecek.

Etkinlikte medya sektörünün başarılı haber ve programcıları, öğrencilerle buluşacak ve kendi alanlarıyla ilgili bilgi aktaracak.

Eğitimlerde spikerlik, sunuculuk, kameramanlık, görsel yönetmenlik, spor, istihbarat, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliğinden, savaş ve sağlık muhabirliğine kadar geniş yelpazede konular yer alacak ve mesleğin incelikleri konuşulacak.

Bu kapsamda canlı yayın, haber ve program sunumu ve rejide ortaya çıkan yeni uygulamalar da bu mecraları kullananlar tarafından anlatılacak.

Üniversitenin Youtube (https://is.gd/0jWReP) kanalından canlı yayınlanacak eğitimler, 3-14 Mayıs tarihleri arasında her gün 10.00-11.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.