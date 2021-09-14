İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin "Mıknatıs İstanbul" projesi en iyiler arasında - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi tarafından geliştirilen "Mıknatıs İstanbul" projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından başarılı bulunan 12 projeden biri olarak destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Mıknatıs İstanbul" projesi, İSTKA'nın Girişimcilik Mali Destek Programı'na başvuru yapan 63 proje arasından başarılı bulunan 12 projeden biri olarak destek almaya layık görüldü. Mıknatıs İstanbul, İstanbul'un girişimciliğin çekim merkezi haline gelmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Ticaret Kuluçka Merkezi'nin projesi, yoğun bir hazırlık döneminin ardından İSTKA'ya sunuldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi, bu alanda destek almaya hak kazanan dört üniversiteden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ticaret Kuluçka-Ticaret Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, "Projenin amacı, yeni ürün/hizmet gelişimine destek vererek İstanbul'un yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri çeken bölgesel çekim merkezi yapısına kavuşması için destek vermek." ifadesini kullandı.

Zaim, projenin İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Teknopark İstanbul ortaklığında, 7 farklı paydaş kurum ve kuruluş ile gerçekleştirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Proje ile komşu ülkelerde yer alan girişimcilik ekosistemi paydaşları aracılığıyla bölgelerinde umut vadeden yenilikçi odaklı teknolojik girişimlere ulaşılarak, girişimlerin finansmana erişimi ve hızlı büyümesine katkı sağlanarak yabancı girişimciler İstanbul girişimcilik ekosistemine dahil edilecektir. Bu kapsamda Azerbaycan, Kırgızistan ve Bosna Hersek gibi komşu ülkelerle iş birliği geliştirilmiştir."

Mıknatıs İstanbul'un; sadece yabancı girişimcilerin değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan girişimcilerin de ihtiyaç duydukları destek ve imkanlara ulaşmalarına destek olmayı hedeflediğini belirten Zaim, bu kapsamda çeşitli Anadolu şehirlerindeki paydaşlar ile de iş birliği geliştirildiğini bildirdi.

Girişimcilere birebir danışmanlık

Ticaret Kuluçka Proje Koordinatörü Arife Tuba Çıtır ise projeye dahil olacak yerli ve yabancı girişimcilerin, ulusal/uluslararası mentorluk ve danışmanlıklarla iş fikirlerini kuvvetlendirerek desteklemeyi ve iş fikirlerinin ticari değere dönüşümlerini hızlandırmayı sağlayacak birebir danışmanlık ve eğitim hizmetlerini kapsayan girişimcilik programı yürüteceklerini belirtti.

Çıtır, "Programa dahil edilecek girişimcilerimiz, İstanbul'a adaptasyonları için oryantasyon sürecinden de geçirilecek. Proje kapsamında girişimcilerin finansmana erişimlerini sağlayarak hızlı büyümelerini desteklemek amacıyla da Ticaret Kuluçka'da 'The Big Day' yatırımcı-girişimci buluşmasının üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Ayrıca programa kabul edeceğimiz girişimcilerimiz, ABD ekosisteminde yer alan mentorlardan yararlanarak küresel ölçekte rekabet yeteneklerini geliştirebilme imkanı yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çıtır, proje kapsamında Ticaret Kuluçka'da yeni ürün gelişimini sağlayacak ürün prototipleme atölyesi kurarak ihtiyaç duyan tüm girişimcilere destek olacaklarını da bildirdi.