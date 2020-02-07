İstanbul Ticaret Üniversitesi-Lufthansa iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi-Lufthansa iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Lufthansa iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa arasında öğrencilerin işyeri eğitimine yönelik protokol imzalandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Lufthansa iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa arasında öğrencilerin işyeri eğitimine yönelik protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, imza törenine İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer'in katıldığı bildirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğurlu, Geçer'e iş birliği için teşekkürlerini ileterek, sektörden çok sayıda şirket ile iş birliği yaptıklarını ancak en az rötar yapmasıyla bilinen Lufthansa ile protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Uzun süreli staj ve işyeri eğitiminin önemine işaret eden Oğurlu, bunun öğrenciler için bir formasyon olduğunu vurguladı.

Geçer ise açıklamasında çok sayıda üniversiteyi ziyaret ettiğini belirterek, "Protokolle işyeri eğitimi ve stajların ötesine geçerek havacılıkta bir eğitim modeli oluşturmak, öğrencilere daha okurken reel sektörü göstererek pratik eğitim vermek istiyoruz. Bu eğitimle öğrencilerin eğitim hayatından sonra kendilerini nelerin beklediğini görecekler." yorumunu yaptı.

İş dünyasının yeni mezunları işe alırken pratik eğitim almamalarından şikayet ettiğini vurgulayan Geçer, bu protokolün öğrencilere tecrübe kazandırarak söz konusu şikayetleri bitirmeye katkı yapacağını kaydetti.


Geçer, işyeri eğitimine aldıkları öğrencilerin Lufthansa'daki tüm birimlerde istihdam edildiklerini, çalışırken en üst yönetimle de muhatap olduklarını, bir günlüğüne CEO koltuğuna oturduklarını ve bunların önemli tecrübe olduğunu aktardı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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