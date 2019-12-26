İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim başvuruları başladı

Yirminci yılına hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bahar dönemi yüksek lisans ve doktora eğitimi başvuruları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü olmak üzere dört enstitü ile lisansüstü eğitim faaliyetlerini yürüten İstanbul Ticaret Üniversitesinde bu dönem 16'sı doktora, 49'u yüksek lisans olmak üzere toplam 65 lisansüstü program için başvurular alınacak.

Lisansüstü eğitim programlarında en çok tercih edilen ilk 10 vakıf üniversitesi içinde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bu çerçevede faaliyet gösteren dört enstitü mevcut. Türkiye'nin ilk ve tek Dış Ticaret Enstitüsü olma farklılığına sahip olan Dış Ticaret Enstitüsü'nde Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi, Ticari Diplomasi (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku ile Uluslararası Ticaret (Türkçe ve İngilizce) yüksek lisans programları bulunuyor.

Türkiye'de ilk olan bir diğer enstitü ise Finans Enstitüsü. Çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılan enstitüde Bankacılık, Finansal Hizmetler Pazarlaması, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Uluslararası Finans alanlarında yüksek lisans programları var.

Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de çok sayıda yüksek lisans programları var. Buralarda MBA, İşletme Mühendisliği, Siber Güvenlik, Mücevherat Mühendisliği, Finansal Hizmetler Pazarlaması, Aile Danışmanlığı gibi önemli ve en çok tercih edilen alanlarda yüksek lisans eğitimi alma imkanı bulunuyor.

Üniversitenin adı verilen dört enstitüsünde ayrıca çeşitli programlarda doktora ve bütünleşik doktora eğitimi veriliyor. Üniversite bünyesinde İşletme, Pazarlama Yönetimi, Finansal Ekonomi, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği ve Uluslararası Ticaret başta olmak üzere birçok alanda doktora programları var.

Lisansüstü eğitim faaliyetleri esas olarak alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından veriliyor. Bunun yanı sıra çalışma hayatının, finans ve reel sektörün duayenleri de derslere giriyor. Teori ve pratiği birleştiren bir eğitim sistemi uygulayan İstanbul Ticaret Üniversitesi araştırmacıları burs ve diğer imkanlarla da destekliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunlarına özel indirimler uygularken kamu kurumları, Ar-Ge firmaları ve çeşitli sektörlerde çalışanlar için de özel indirimler yapılıyor.

Ayrıca diploma notuna göre burs sistemi ile başarıyı destekleyerek lisansüstü programlarında yüzde 35 ile yüzde 100 arasında burs imkanı sunuyor.