İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Yunus Emre"ye ilişkin konferans yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 'Yunus Emre'ye ilişkin konferans yapılacak - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Yunus Emre"ye ilişkin konferans yapılacak

6 saat önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Sen 'kendin'i bilmez isen...: Yunus Emre ne demek istedi?

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Sen 'kendin'i bilmez isen...: Yunus Emre ne demek istedi?" başlıklı konferans İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun sunumuyla üniversitenin Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda salı günü düzenlenecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamada üniversitenin Kültür-Sanat Buluşmaları adıyla gerçekleştirilen konferanslar dizisinin ikincisinde Fazlıoğlu'nun bir sunum yapacağı bildirildi.

Fazlıoğlu'nun "Sen 'kendin'i bilmez isen...: Yunus Emre ne demek istedi?" başlıklı konferansı 3 Mart Salı günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda yapılacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kültür Sanat Buluşmaları'nda Türkiye'nin önemli sanat, düşünce ve kültür adamlarını akademisyenler, öğrenciler ve idari personeli ile buluşturuyor. Aralık ayında başlayan Kültür Sanat Buluşmaları'nda şu ana kadar Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün "Modernite, Kapitalizm ve Teknolojizm" başlıklı bir konferans verirken Piyanist- Bestekar Tuluyhan Uğurlu da bir konser vermişti.

Söz konusu konferans ilgi duyan herkese açık olacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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