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İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden 20'nci yıla özel hatıra ormanı - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden 20'nci yıla özel hatıra ormanı

14.06.2021 15:13
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden 20'nci yıla özel hatıra ormanı, System.String[]

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 20'nci yılını, mezunları, mütevelli heyeti, akademik ve idari personeli, mezun öğrencileri ve mevcut öğrencileri için birer fidan dikerek kutluyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 20'nci yılını, mezunları, mütevelli heyeti, akademik ve idari personeli, mezun öğrencileri ve mevcut öğrencileri için birer fidan dikerek kutluyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında düzenlenen protokolle üniversite adına bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Hatıra ormanında mütevelli heyet üyeleri, akademik ve idari personel ile mevcut ve mezun öğrencilerin her biri için birer fidan dikilecek. Protokol kapsamında ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ile fidan dikme etkinlikleri de yapılacak.

Bu çerçevede İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen imza törenine İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Oğurlu, Türkiye'nin yeşil dokusunun gelişmesine katkı sunmak istediklerini belirterek üniversitenin 20'nci yılını kutladığı günlerde böyle bir protokolün tarafı oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin de çevreye ve yeşile gösterdiği katkı nedeniyle Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun şahsında İstanbul Ticaret Üniversitesi camiasına teşekkür etti.

İmzaların atılmasının ardından, Prof. Dr. Oğurlu ve Şahin, üniversitenin bahçesine sembolik fidan dikimi gerçekleştirdi.

20'nci yılı kutlamaları çevrim içi yapılacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 20'nci yılını yarın çevrim içi düzenlenecek bir törenle kutlayacak. Törene üniversiteye bugüne kadar emek verenler de katılacak.

Yarın saat 10.30'da üniversitenin Youtube kanalında yayınlanacak programın davetlileri arasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bulunuyor.

Üniversite 20'nci yılı kutlama törenlerine Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, diğer mütevelli heyet üyeleri, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp ile Prof. Dr. Abdul Halim Zaim, akademisyenler ve üniversiteye geçmişte emek veren birçok isim katılacak.

Törende ayrıca 20'nci yıla özel gerçekleştirilecek projeler için de çağrı yapılacak ve akademik yayınlarla ilgili yeni teşvikler açıklanacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2001 yılında İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 73 öğrenci ile kurulmuştu. 20 yıllık akademik yolculuğunda 19 bin lisans ve lisansüstü mezun veren üniversite, çok sayıda akademik başarı elde etti ve Türkiye'deki üniversiteler arasında önemli bir yer edindi.

Üniversite bugün de 9 bini aşkın öğrencisi ve 300'e yakın akademisyeni ile Türkiye'nin akademik hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Ayrıca, salgın şartları nedeniyle 2019-2020 döneminde yapılamayan mezuniyet töreni de yine yarın saat 14.00'da çevrim içi yapılacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda sınırlı katılımla gerçekleştirilecek tören Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

Üniversite, İstanbul, Türkiye, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden 20'nci yıla özel hatıra ormanı - Son Dakika Ekonomi


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