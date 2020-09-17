İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Teknofest'te başarı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencilerinin kurduğu Anadolu Roket Takımı, Teknofest Roket Yarışması'nda alçak irtifa kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Roket Takımı üyeleri, ilk defa yarışmaya giren roketlerinin tüm parçalarını kendileri tasarladı ve üretim aşamasında da makine imalatının başında durdu.

Takıma ayrıca Tasarım Alanında Özel Ödül de verildi.

Anadolu Roket Takımı, Takım Kaptanı Ali Koç önderliğinde Melike Demirci, Ahmet Can Fırat, İrfan Özakış, Can Ceylandağ, Kutay Güvenç, Mustafa Nazmi Özdemir, Taylan Caner Alaş ve Oğuzcan Tezel'den oluşuyor.

9 üyeden 8 tanesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde lisans öğrencisi. Takımın danışmanlığını ise Dr. M. Alper Özpınar yürütüyor.

Öğrenciler, GökŞahi roketi ile Ön Tasarım Raporu elemesinde kendi kategorisinde 176 takımı geride bırakarak birinciliği yakalamıştı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde pes etmeden çalışmaya devam eden mekanik, aviyonik, simülasyon ve tasarım ekipleri, roketin alt sistem testlerine devam ediyor.