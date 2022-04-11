İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Ukrayna'dan dönen öğrencilere eğitim imkanı - Son Dakika

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Türkiye'ye dönen öğrenciler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan dönen öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği esaslar çerçevesinde eğitimlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sürdürebilecek.

Yatay geçiş başvuruları, 11-15 Nisan'da yapılabilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin kayıt yılındaki ÖSYS/ YKS'ye girmiş, başarı sıralaması şartı aranan programlar için de başarı sırasını yakalamış olmaları gerekecek.

Başarı sırası aranmayan alanlarda ise Türkiye'de ilgili yıldaki eş değer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartı aranacak.

Özel yetenek programlarında üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartının sağlanması gerekecek.

Kayıtlar 21-22 Nisan'da

Kontenjanlar üniversitenin web sitesinde ilan edilecek. Üniversite, yatay geçişleri değerlendirip yarı oranında yedek adaylar dahil 20 Nisan mesai saat bitimine kadar web'den duyuracak.

Asil kazanan adaylar, 21-22 Nisan'da kayıt yaptırabilecek.

Boş kontenjan kalması durumunda yedek aday listesi 23 Nisan'da ilan edilecek. Yedek aday kayıtları 25 Nisan'a kadar yapılabilecek. İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar bu hakkından vazgeçmiş olacak.