İstanbul Ticaret Üniversitesi online eğitim altyapısını güçlendirdi - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Üniversitesi online eğitim altyapısını güçlendirdi

11 dakika önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi, aylarca sürebilecek bir çalışma gerektiren altyapı ve hazırlık etabını bir haftada tamamlayarak online senkron eğitim sistemi kurdu ve işletmeye başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi online eğitim altyapısını güçlendirdi, System.String[]

İstanbul Ticaret Üniversitesi, aylarca sürebilecek bir çalışma gerektiren altyapı ve hazırlık etabını bir haftada tamamlayarak online senkron eğitim sistemi kurdu ve işletmeye başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde 16 Mart'tan itibaren örgün eğitim sona erdi ve üniversiteler uzaktan öğretime başladı. Üniversiteler bu kapsamda açıköğretim tarzı eğitim vermeye, önceden hazırlanan ders sunumlarını ve çekilen eğitim videolarını öğrencilerine servis etmeye başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, örgün öğretimin sonlandırıldığı tarihten itibaren online eğitim altyapısını güçlendirerek yeni yatırımlar yaptı. Online senkron eğitim sistemi kurmayı başardı ve işletmeye başladı. Üniversite aylarca sürebilecek bir çalışma gerektiren altyapı ve hazırlık faaliyetlerini öğretim üyeleri ve idari personelinin yoğun çabasıyla bir haftada tamamlayarak uygulamaya geçirdi.


Üniversite, kurduğu sistemle sadece lisans öğrencilerine değil, lisansüstü öğrencilerinin tamamına online senkron eğitim sunmaya başarıyla devam ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi online senkron eğitimlerinde dünyanın önde gelen uzaktan eğitim sistemleri arasında yer alan Blackboard Collaborate ve Open LMS sistemlerini kullanıyor. Bu sistemler üniversitenin altyapısı ile uyumlu hale getirilerek kullanılıyor.


İstanbul Ticaret Üniversitesi, 30 Mart'tan beri başlattığı uzaktan öğretimde lisans ve lisansüstü bölümlerin tamamında teorik derslerin bütününü ve uygulamalı derslerin teorik kısımlarını online senkron eğitim sistemiyle veriyor.

Etkin bir öğretim yapısı kuruldu

Üniversite, online senkron eğitim sistemini birçok üniversiteden önce kurarak işletmeye başladı ve öğrencilerinin dersleri bir an önce vermesini sağlayarak akademik takvimde ciddi bir gecikme yaşanmasının önüne geçti. Bunun yanında asenkron materyaller ve online yapılan derslerin video kayıtlarının da sistemden paylaşılmasıyla öğrencilere online derslerin yanında öğrenme süreçlerini daha da etkin hale getirecek bir planlamayla evde ama etkin bir öğretim yapısı kurmuş bulunuyor.

Öğrencilerin sağlığı kadar yarına hazır olmalarının da çok önemli olması nedeniyle, bu süreç içinde gece gündüz çalışan ekip öğrencileri bu süreçten en az kayıpla çıkmaları için büyük bir özveri gösteriyor. Uzaktan öğretim ekibi, 10 günlük kısa bir sürede tüm sistemi online öğretime hazır hale getirerek ek materyallerle de sistemi destekledi.


Açıklamada, senkron eğitime ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Eş zamanlı uzaktan öğretim anlamına gelen senkron eğitimde eğitimci ve öğrenciler aynı zamanda fakat farklı mekanlarda dijital sistem üzerinden etkileşime girerek ders işliyor. Senkron eğitimde derse katılan öğrenciler eğitimciye soru sorabiliyor ve derse katkı sunabiliyor. Öte yandan bu süreç kayıt altına alınarak, daha sonra izlemek isteyen öğrencilere video ortamında asenkron olarak bu dersi yeniden izleme imkanı da sunuluyor.

Online senkron eğitimleri sayesinde dersler kaçırılmıyor. Öğrenciler istediği her ortamda eski tarihli derslere giderek ders tekrarlarını yapabiliyor."

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:46 Kaynak: AA

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