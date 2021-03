İstanbul Ticaret Üniversitesi, sektörünün önemli standartlarından biri olan The One Awards'ta özel eğitim kurumları kategorisinde yılın en itibarlı eğitim kurumu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl 7.'si düzenlenen The One Awards ödül töreni salgın şartları nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Törende yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla, bu başarıda emeği geçen medya, PR, reklam ve dijital ajansları ödüllendirildi. 20'nci yılını kutlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi yılın en itibarlı eğitim kurumu oldu.

Bu yıl 53 kategoride gerçekleştirilen araştırmada toplam 12 ilde bin 200 kişiyle görüşülerek, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar yılın itibarlısı ilan edilirken; bu başarıya ortak olan paydaşları da ödüllendirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, salgın nedeniyle uygulanan online eğitim sistemini en hızlı uygulamaya koyarak bu alanda yüzde 100 başarı sağladı.

Üniversite vakıf üniversiteleri arasında en yüksek doluluk oranını yakalayan öğretim kurumlarından olmuş ve bu yıl kontenjanının yüzde 95,5'ini doldurmuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi lisansüstü eğitimlerde de en çok tercih edilen üniversiteler arasında bulunuyor. Sosyal sorumluluk projelerini, akademik ve kültürel etkinliklerini salgın sürecinde de devam ettiren üniversite, geçtiğimiz bir yıl içerisinde 300'ün üzerinde online etkinlik yaptı.