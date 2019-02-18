Son Dakika Haberleri: İstanbul Ticaret Üniversitesinden Dikiş Eğitimine Katkı

İstanbul Ticaret Üniversitesinden Dikiş Eğitimine Katkı

48 dakika önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil bölümü öğretmenleri, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde dikiş eğitimi gören kadınlara eğitim verdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesinden Dikiş Eğitimine Katkı, System.String[]
İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil bölümü öğretmenleri, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde dikiş eğitimi gören kadınlara eğitim verdi.

Osmaneli'nde dikiş eğitimi gören kadınlara katkı sağlamak amacıyla ilçeye gelen bir grup İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil bölümü öğretmenleri, kursiyerlerle birlikte olarak eğitim verdiler. Bu eğitimin çok verimli olacağını belirten Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, "İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil bölümü hocalarımız Lefke bezinden dikiş eğitimimize katkı sağlamak için kursiyerlerle birlikte oldu ve kursiyerlere eğitim verdiler. Örnek modeller ve tasarımlar ile yeni ürünler önerdiler. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak her alanda üniversiteler ile işbirliği yaparak ilçemizde birçok değerli proje üretiyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Bilecik, Moda, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Osmaneli, Yaşam
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