Üye Girişi
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı - Son Dakika

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı

30.06.2021 13:43

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası depreme dayanıklı olarak yükselecek İnşaat alanı havadan görüntülendi Deprem izolatör sistemi kullanılarak yapımına başlanan İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi...

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası depreme dayanıklı olarak yükselecek

İnşaat alanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Deprem izolatör sistemi kullanılarak yapımına başlanan İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı. Törende konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Deprem için izolatörlerin hazırlanması büyük bir zaman gerektiriyordu o dönem atlatıldı. Mutlu sona ulaştık temelimizi attık. 38 bin metrekarelik, 200 yataklı 2 bloktan oluşan bir bina şeklinde planlamamızı yapıyoruz. Her şey yolunda giderse 2023 gibi bitirmeye çalışacağız" dedi.

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi'nin eskiyen ve çeşitli nedenlerle hasar gören binalarında yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda depreme dayanıklı olarak inşasına başlanan İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu ile çok sayıda hastane personeli katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekildi. Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte temel atılması için butonlara bastı. 38 bin metrekarelik alana deprem izolatör sistemi kullanılarak inşa edilen binanın 200 yataklı olması planlanıyor. 2023 yılında bitirilmesi hedeflenen binanın inşaat alanı ise havadan görüntülendi.

"Her şey yolunda giderse 2023 gibi bitirmeye çalışacağız"

Eski binaların yenilenmesinin sağlık hizmetleri açısından da önemli olduğunu ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul Tıp Fakültesi Binaları çok eski, 1980 öncesine dayanan binalarla hizmet veren bir yapıdaydı. En son 2 sene öncesi 5.8'lik deprem sonrasında zaten bir sıkıntı oldu ve olası İstanbul depremine hazırlanmamız gerektiğini bildiğimizden yeni binaların oluşması sürecine hızlı bir şekilde başladık. Öncelikle Nörolojik Bilimler Binası'nı bitirdik. Daha sonra da Dahili Tıp Bilimleri Binası için bu alanda, aşağı yukarı 10 dönümlük bir alan içerisinde 38 bin metrekarelik, 200 yataklı 2 bloktan oluşan bir bina şeklinde planlamamızı yapıyoruz. Bu bina içerisinde dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, aile hekimliği birimleri hizmet verecek. Özellikle 30 yataklı bir yoğun bakımımız ve 25 yataklı bir kardiyoloji yoğun bakım ihtiva eden bir alan içerisinde kuruldu. Her şey yolunda giderse 2023 gibi bitirmeye çalışacağız. Son bir yılı pandemi sürecinin getirmiş olduğu sıkıntılar burada çalışan işçilerin de koronaya yakalanması nedeniyle süreç biraz uzadı. Zaten bir yıldır hazırlık yapılıyordu, mutlu sona ulaştık temelimizi attık. Deprem için izolatörlerin hazırlanması büyük bir zaman gerektiriyordu o dönem atlatıldı. Temel atma işleminden sonra binanın üst tarafının daha kolay olacağını düşünüyoruz" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Deprem, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp 14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti 13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz 13:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Sergen Yalçın'ın 13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi 13:17 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi 10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi

Son Dakika Haberleri
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi duyurdu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi duyurdu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:33
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi         
13:51
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
13:20
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan         
13:18
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 14:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Binası'nın temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement