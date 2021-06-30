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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI - Son Dakika

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI

30.06.2021 12:12

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapımına yeni başlanan Dahili Tıp Bilimleri binasının temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma törenine, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, ve üniversite bünyesinde bulunan öğretim üyelerinin katıldı.

DAHİLİ TIP BİLİMLER VE YAN DALLARIN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ALAN AÇIYORUZ

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Bu faaliyetler dolayısıyla zorluk çeken sağlık çalışanlarımız ve buradan hizmet alan vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama bir hedefe ulaşabilmek için bazı şeylere katlanmak gerekiyor. Biz burada Dahili Tıp Bilimler ve yan dalların sürdürülebilmesi için alan açıyoruz dedi.

200 YATAKLI BİR HASTANE OLACAK

Üniversite bünyesinde depremden dolayı hasar gören binaların olduğunu söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi binaları çok eski. 1999 depreminde belli ölçüde hasar gören binalarımız vardı. En son iki sene önce 5.8 büyüklüğünde oluşan deprem sonrası yeni binaların oluşma sürecine hızlı bir şekilde başladık. Öncelikle Nörolojik Bilimler binasını bitirdik. Daha sonra Dahili Tıp Bilimleri binası için bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Bu alan 10 dönümlük bir alan. Burası 38 metrekarelik, iki bloklu, 200 yataklı bir hastane olacak dedi.

BİNAYI 2023 YILINDA BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Prof. Dr. Tufan Tükek, sözlerine şu şekilde devam etti Bina içerisinde dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve aile hekimliği birimleri hizmetleri verecek. Bina içerisinde 30 yataklı yoğun bakım ünitemiz ve aynı zamanda 25 yataklı kardiyoloji yoğun bakım ünitesi olacak. Her şey yolunda giderse binayı 2023 yılında bitirmeye çalışacağız.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Mahmut Ak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE TIP BİLİMLERİ BİNASININ TEMELİ ATILDI - Son Dakika


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