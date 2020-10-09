İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı - Son Dakika

İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı

09.10.2020 12:24

İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı Fatih'te, Kulak Burun Boğaz (KBB), Göz Cerrahi Hastanesi olarak hizmet verecek İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 70 yataklı ek hizmet binası açıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı

İSTANBUL - Fatih'te, Kulak Burun Boğaz (KBB), Göz Cerrahi Hastanesi olarak hizmet verecek İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 70 yataklı ek hizmet binası açıldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vatan Yerleşkesindeki ek hizmet binası törenle açıldı. Vatan Yerleşkesindeki açılış törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, rektör yardımcıları, hocalar ve davetliler katıldı. Daha önce Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet veren bina ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine devredilen bina kurdelenin kesilmesiyle açıldı.

Kurdele kesiminden sonra Üniversite Rektörü Ak ve Fakülte Dekanı Tükek birer konuşma yaptı. Rektör Ak, "Bugün bir güzelliği birlikte yaşıyoruz. Malumunuz yakında yaşadığımız deprem riski dolayısıyla zorunlu olarak almak durumunda olduğumuz tedbirler oldu. Bu vesileyle bizim İstanbul Tıp Fakültesine hem mekan olarak da çok yakın olan bina, ihtiyacımız olduğu tam zamanında yetişmiş oldu. Bu vesileyle bu imkanı sunduğu için Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Burada Türkiye'ye hizmet edecek doktorların yetişeceğini belirten Rektör Ak, "Bu bina her ne kadar var olan bir binaysa da, hizmete açılması için çok işler gerekti. Burada İstanbul Tıp Fakültemiz hiçbir enerji kaybına yol açmadan, hem öğrencilerimize hem topluma bir yandan sağlık eğitimi diğer yandan sağlık hizmeti sunma fırsatı oldu. Burada kulak burun boğaz ve göz hastalıklarına hizmet verecektir. Her iki ana bilim dalının Türkiye çapında zengin ve güçlü bir kadrosu var. Bu kadro dediğim gibi hem eğitim hem üst düzeyde hizmet sunmaya devam edecekler. Hem kendi personelimizi yetiştirme hem de Türkiye'ye nitelikli değerli insan yetiştirme anlamında uzmanlık eğitimi de verecek. Türkiye'nin gelecekteki doktorları buradan büyük bir ehliyetle eğitimlerini alıp sağlık neferleri olarak görevlerine almaya devam edecekler" diye konuştu.

Hastane hakkında bilgi veren Fakülte Dekanı Tükek, "Türkiye'de ilk olan ve önemli olduğunu düşündüğümüz kulak burun boğaz ve göz hastanesinin yurt dışında örnekleri vardı ama ülkemizde örnekleri yoktu. Kulak burun boğaz neden önemli birbirine yakın iki tane organın hastalıkları ve gerçekten çok sayıda hastaya cerrahi hizmet veren üniteler bunlar. Burada 70 yataklı ve son derece teknolojik imkanlarla donatılmış 11 ameliyathaneli güzel bir hastaneyi hizmete açıyoruz. Yoğun bakım üniteleriyle bütün ihtiyacı karşılayacak hiçbir şeyden kaçınılmadan bağışçılarımızın da katkılarıyla böyle bir hastaneye açmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde kulak burun boğaz ve göz hastalıklarına ciddi şekilde hizmet vereceğini buradan söylemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra odaları dolaşarak üniversite hakkında kısa bir açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye'de 4 fakülteyi sayarsanız Çapa Tıp Fakültesi en büyüklerinden bir tanesi, 50 yıllık geçmişi olduğunu ve binanın hizmete açılışından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Konuşmalarının ardından katılımcılar ameliyathane ve yatakhaneleri gezerek, hastane hakkında detaylı bilgi aldı.

İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı
İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı
İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı
İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı

Kulak burun boğaz bölümü, Tıp Fakültesi, İstanbul, Fatih, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İstanbul Tıp Fakültesi ek hizmet binası açıldı - Son Dakika

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