İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı yaptığı bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan sağlık çalışanı, gözünden ameliyat oldu.

Hastanede yatan bir hastanın yakını olan bir kişiyi maskesini doğru takması yönünde uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

Gözünden ağır yaralanan Babayiğit, aynı hastanede ameliyata alındı. Ameliyatı biten sağlık çalışanının gözünde kalıcı hasar kalabileceği belirtildi.

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Saldırgan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Emre Altınkurt, sağlık personelini hemen ameliyata aldıklarını belirterek, "Gözünde delinme var. Daha önceden de ameliyat olmuş. Acil müdahalesini yaptık. Ancak gözünde kalıcı hasar kalma ihtimali var. Yeniden ameliyat geçirmesi gerekebilir. Sağlık çalışanlarına bu şekilde şiddet gösterilmesi çok üzücü." dedi.

Asistan Dr. Arzu Karakiraz da dahiliye binasında sabah saatlerinde hasta yakınını maske takmadığı için uyaran sağlık personelinin şiddete maruz kaldığını belirterek, "Gözüne aldığı yumruk travması sonucunda ameliyata alındı. Yarası tamamen kapatıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin karşısındayız. Burada hepimiz canla başla çalışıyoruz. Maskelerimizi takalım, mesafeye dikkat edelim." diye konuştu.

İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek'ten kınama

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul Tıp Fakültesinde bir çalışanımız maske uyarısı yaptığı bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Göz problemi nedeniyle acilen ameliyata alınmış, şu an itibarıyla takip altındadır. Bu dehşet verici olayı kınıyor, arkadaşımıza geçmiş olsun diliyoruz."