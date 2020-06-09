İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ'NDE AÇILAN KOVİD İZLEME MERKEZİNİN 1 AYLIK VERİLERİ - Son Dakika

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ'NDE AÇILAN KOVİD İZLEME MERKEZİNİN 1 AYLIK VERİLERİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek,"Bir aylık süre içerisinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta oldu.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ'NDE AÇILAN KOVİD İZLEME MERKEZİNİN 1 AYLIK VERİLERİ, System.String[]

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek,

"Bir aylık süre içerisinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta oldu. Bu hastalardan 300 kişi bizde yatan hasta, 200 kişi ayakta ve 100 kişi de dışarıdan takipli hasta kliniğimize başvurdu"

"Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük

" Özellikle göğüs darlığı ve öksürük problemi yüzde 25 oranında devam etmekte. Yüzde 10-15 oranında hastada ishal şikayetinin devam ettiğini gördük. Yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı şikayeti ağrısı devam ediyor"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.

Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce 'COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi' açıldı. Bu süre içinde koronavirüse yakalanmış ve atlatmış 600 hasta üzerinde çalışmalar yapıldı.

"PROBLEMLERİN BAZI HASTALARDA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRDÜK"

Merkezin ilk 1 aylık sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bir aylık süre içerisinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta oldu. Bu hastalardan 300 kişi bizde yatan hasta, 200 kişi ayakta ve 100 kişi de dışarıdan takipli hasta kliniğimize başvurdu. Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük. Özellikle göğüs darlığı ve öksürük problemi yüzde 25 oranında devam etmekte. Yüzde 10-15 oranında hastada ishal şikayetinin devam ettiğini gördük. Yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı şikayeti ağrısı devam ediyor. Bunları hastalığın devamı gibi algılıyoruz. Özellikle nefes darlığı ve öksürük, bronşlarda meydana gelen bir hiperreaktivite sonucu meydana gelmiş olabilir. 3'üncü ve 6'ncı ayda yapacağımız kontrollerle kalıcı bir hasar mı yoksa geçici bir bronş rahatsızlığı mı onu o zaman söyleyeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Tükek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim gözlemlediğimiz yüzde 1-2 vakada da kalple ilgili sorunlar var. Kalp enzimlerinin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlarla da ilgili kardiyak MR çalışması yapılıyor. Dünyada da bununla ilgili birtakım yayınlar var. Kalpte hücre infiltrasyonu ve kalp iltihaplanmasına kadar giden bir süreçten söz ediyoruz. MR sonuçlarına göre de kalple ilgili bir hasarlanma mı var yoksa geçici bir süreç mi göreceğiz

"HASTALAR İYİLEŞTİKTEN 1 AY SONRA KLİĞİNE ÇAĞIRILIYOR"

'Covid-19 Hastaları İzleme Merkezi'nde çalışan İç Hastalıkları Asistanı Dr. Yunus Çatma, iyileşen hastaların 1 ay sonra merkeze çağırıldıklarını belirterek, "Koronavirüs tedavisi olmuş, yatırılarak ya da ayakta izlenmiş hastaları, tekrar enfekte olmamaları ya da hastalığın yayılmasını engellemek için polikliniğe kontrole 1 ay sonra çağırıyoruz. Randevulu olarak hastaları çağırıyoruz. Hastaların burada mevcut şikayetlerini sorguluyoruz. En çok devam eden şikayetler göğüs darlığı, öksürük ve ishal olduğunu görüyoruz" dedi.

Koronavirüse yakalanan ve iyileşen anne-babası için merkeze gelen Semih Çoban, "Nisan ayında bulgular vardı. Annem ve babam hastanede 4-5 gün yattı. Abim de evde izole olarak geçirdi. Ortalama 14 gün içerisinde bir sonuca vardı. Doktorlar şimdi kontrol ediyorlar. Kan testi aldılar. Şu an bulgular yerinde bir sıkıntı yok. Üç ay sonra tekrar randevu ile kontrole gelecekler" diye konuştu.

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ'NDE AÇILAN KOVİD İZLEME MERKEZİNİN 1 AYLIK VERİLERİ - Son Dakika

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