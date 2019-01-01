İstanbul- Tır'ın Taşıdığı İş Makinesi Üst Geçide Sıkıştı
1 saat önce
Beşiktaş'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı.
Beşiktaş
'ta üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, üst geçidin altından geçerken taşıdığı iş makinesi geçide sıkıştı. Lastiklerindeki hava boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Levent Büyükdere Caddesi
'nde yapımı devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli şantiyesine götürülmek üzere iş makinesi taşıyan Fikri Öztürk'ün kullandığı TIR, cadde üzerinde Levent istikametine ilerlerken altından geçtiği 4 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı. TIR'ı sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkartamayan Öztürk, polis ekiplerinden yardım istedi. Olay nedeniyle Büyükdere Caddesi Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çevre güvenliği alan polis ekipleri TIR'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından TIR'ın lastiklerindeki havanın boşaltılarak TIR sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:11 Kaynak: DHA
West Ham United, Gary Medel İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak
Adı Fransız ve İngiliz Devleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Kalmak İstiyor
Büfenin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
Burak Yılmaz'ın Babası Fikret Yılmaz: Oğlum Beşiktaş'ta