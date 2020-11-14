İstanbul Tiyatro Festivali, "Açılış Gösterisi" başladı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, "Açılış Gösterisi" (Diagonale Ascendante) ile başladı.

Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen festivalin açılış oyunu Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleşti.

Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede, dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert'in ikili performansı, ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu.

Zengin bir programla hem sahnelerde hem de çevrim içi platformda tiyatro severlerle 1 Aralık'a kadar buluşacak festivalin açılış töreni ise pandemi sebebiyle çevrim içi ortamda gerçekleşti.

Festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan törende konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Mart ayından bu yana en zor zamanlarda bile kültür ve sanata ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu hatırladık. Sergilerin, tiyatro, sinema, klasik ve güncel müzik etkinliklerinin, insanlık için düşünsel ve duygusal açıdan vazgeçilmez olduğunu gördük. Kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan İKSV, ülkemizin kültür-sanat alanındaki gelişimine katkıda bulunmak, kültür üretimini ve sanatçıları desteklemek, kültür yaşamını zenginleştirmek için faaliyetlerini bu dönemde de sürdürdü." dedi.

Festival Direktörü Leman Yılmaz ise konuşmasında, "24. İstanbul Tiyatro Festivali hem fiziksel gösterimler hem de çevrim içi olmak üzere farklı ve zengin bir programla hazırlandı. Bugünlerde böyle bir programı ve festivali hayata geçirmek hiç kolay değil. Bu açıdan, yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen tüm sponsorlarımıza ve destekçi kurumlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış töreni, 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin bu yılki Onur Ödülleri'nin sahipleri Belçikalı yönetmen Ivo van Hove, dansçı, koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun mesajlarının ardından sona erdi.

Gösteri 15 Kasım Pazar saat 15.00 ve 20.00'de Yapı Kredi Bomontiada'da tekrar izlenebilecek.

Açılış Töreni'nin ve Institut Français'nin değerli işbirliğiyle gerçekleşen Açılış Gösterisi'nin çevrim içi kaydı 21-28 Kasım tarihleri arasında İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Programda özgün projeler yer alacak

Festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi Bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekanlarda gerçekleştirilecek.

Yurt dışından ve Türkiye'den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunu ağırlayacak festival programındaki çevrim içi performanslar ise festival süresince "online.iksv.org" adresinde izlenebilecek.