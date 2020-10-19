İstanbul Tiyatro Festivali sahnelerde ve çevrim içi platformda izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Festival, zengin bir programla hem sahnelerde hem de çevrim içi platformda tiyatroseverlerle buluşacak.

Bu yıl festivalin onur ödülleri dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove'a sunulacak.

Festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekanlarda gerçekleştirilecek.

Programda özgün projeler yer alacak

Yurt dışından ve Türkiye'den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunu ağırlayacak festival programındaki çevrim içi performanslar ise festival süresince "online.iksv.org" adresinde izlenebilecek.

24. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri 23 Ekim Cuma günü 10.30'dan itibaren "biletix.com" üzerinden satın alınabilecek.

İzleyicilerine alışılmışın dışında bir deneyim sunmaya hazırlanan festivalin programında, "Podacto" yapımı iki farklı ses performansından izleyicinin çeşitli araçlarla dahil olacağı interaktif yapımlara birçok özgün proje yer alıyor.

Kovid-19 salgınının Türkiye tiyatro sahnesi üzerindeki ağır etkisini biraz olsun hafifletmek amacıyla bu yıl yerli yapımlara geniş yer ayıran 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nde, çevrim içi performansların büyük bir kısmı ise dijital platform için özel olarak üretilmiş yapımlar olmalarıyla dikkati çekiyor.