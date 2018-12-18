İstanbul Toptancılar Çarşısı'nın Altyapısı İSKİ Tarafından Modernize Ediliyor

Yaklaşık 35 yıldır çalışmalarını sürdüren İstanbul Toptancılar Çarşısının (İSTOÇ) içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 35 yıldır çalışmalarını sürdüren İstanbul Toptancılar Çarşısının (İSTOÇ) içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İSKİ tarafından gerçekleştirilecek modernize çalışmalarının 2019 Mart ayına kadar tamamlanması beklenirken çalışmaların maliyeti yaklaşık 2 milyon 800 bin lira olacak.



Bağcılar Mahmutbey'de yer alan 1 milyon 100 bin metrekarelik alandaki bu devasa kompleksin ekonomik ömrünü tamamlayan altyapısı İSKİ tarafından yenileniyor. İçme suyu arıza sayısı her geçen gün artınca revize çalışmalarının kaçınılmaz olduğu ticaret merkezindeki hatların yenileme çalışmalarına geçtiğimiz ay başlandı. 35 bin metrelik hattın modernize edildiği çalışmalar kapsamında eski mekanik sayaçlar yerini elektronik akıllı sayaçlara bırakacak ve iş yerlerinin ön kısmında yer alan içme suyu hatları ile sayaç odaları, meydana gelebilecek arızalarda müdahaleleri kolaylaştırmak için uygun noktalara alınacak. 2019 Mart ayına kadar tamamlanması hedeflenen çalışmaların maliyeti yaklaşık 2 milyon 800 bin lira olacak.



Tahtakale, Kantarcılar, Mercan, Yeşildirek, Küçükpazar, Süleymaniye, Sirkeci, Cağaloğlu ve Beyazıt'taki farklı sektörlerden esnafın bir araya gelerek 1979 yılında kurduğu kooperatif olan İSTOÇ, 1984 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey'de faaliyet göstermeye başladı.



İstanbul Toptancılar Çarşısında hırdavat, plastik eşya, melamin, kırtasiye, kağıt, madeni eşya, gıda, büro ve mobilya malzemeleri, ev tekstili, züccaciye, medikal, promosyon ürünleri, av malzemeleri ve 2'nci el otomobil olmak üzere yaklaşık 35 meslek grubundan 6 bin 900 adet dükkan, mağaza ve imalathane yer alıyor. - İSTANBUL

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