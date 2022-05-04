İSTANBUL-TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞAN RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞAN RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI

04.05.2022 12:19

TRABZONSPOR'un şampiyonluğu nedeniyle15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

TRABZONSPOR'un şampiyonluğu nedeniyle15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntülerin inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti. Gözaltına alınan 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, 1 Mayıs, Rambo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞAN RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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