SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

08.05.2022 13:05

SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldıUğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor'un Yenikapı miting alanında düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor'un Yenikapı miting alanında düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, Trabzonspor'un bugün saat 15.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibarıyla, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri caddeyi kullanmak isteyen sürücüleri, alternatif olarak belirlenen, Vatan ve Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirdi.

SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
YORUMLAR
500
Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 14:24:36. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement