İstanbul trafiği ilk 5'te e-scooter'lar yükselişte

3 yılda 3 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan BinBin'in CEO'su Kadir Abdik, "Kullanıcılar temelde iki farklı nedenle scooter kullanıyor. Biri ulaşımda kolaylaştırıcı bir alternatif olduğu için, diğeri eğlence amaçlı. Eğlence amaçlı kullanıma başlayanlar da günün sonunda bu ulaşım alternatifini hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Ulaşım sorununa sürdürülebilir bir çözüm oluyoruz" diyor.

Uluslararası navigasyon şirketi Tomtom'un 57 ülkede 416 şehirde yaptığı araştırma, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını bir kez daha rakamlarla ortaya koydu. İstanbul dünyada trafik yoğunluğu en yüksek beşinci, Avrupa'da ise ikinci şehir oldu. İstanbul'da normal şartlarda 30 dakikada kat edilen bir mesafe trafik olduğu zaman yüzde 51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor. Okulların açılmasıyla birlikte servislerin de trafiğe katılmasıyla şimdiden bu yoğunluk katlanarak artmaya başladı. Sadece metropollerin değil küçük şehir ve tatil beldelerinin de vazgeçilmezi haline gelen e-scooter'lar, trafik sıkışıklığında hayat kurtarmaya devam ediyor.

Şehir kültürünün ayrılmaz bir parçasıyız

Kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunan BinBin'in CEO'su Kadir Abdik, "Ulaşıma çözüm olmak, şehirlerde yaşayanları teknolojiyle buluşturmak ve çevreyi korumak gibi amaçlar etrafında sunduğumuz hizmetler ile Türkiye, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan olmak üzere dört ülke, 19 şehirde 3 milyonu aşkın kullanıcının yanındayız" diyor. Abdik, şunları söylüyor:

"Yapılan araştırmalara göre artık yolculukların yüzde 50'si 8 kilometre ve altı, yüzde 80'i ise 16 kilometre ve altı bir mesafede yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde bu istatistik daha da düşüyor. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte kalabalıklara karışmak istemeyen önemli bir kitle mikromobilite dünyasının sunduğu fırsatlardan daha çok yararlanıyor. Şehir hayatının dinamikleri, kuralları değişiyor. Bu değişimin içinde mikromobilite araçları da var. 3 yılda şehir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldik. Mikromobilite kültürüne aşina şehirlerin yanı sıra, bu kültürü yerleştirebileceğimiz şehirlerde de hizmet ağımızı genişletiyoruz. Ülkemizin yanı sıra yurt dışında da aynı hedefle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kullanım oranlarımız sürekli artıyor. Kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunarken hem operasyonel gücümüzü artırmaya hem de yerli teknolojilerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz."

Paylaşma kültürü toplumdaki uyumu da artırıyor

Kadir Abdik, mikromobilite dünyasının toplumlara çevresel, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olarak katkıda bulunduğunun altını çizerek, şöyle devam ediyor:

"Çok sayıda araç trafikten çıkınca karbon salınımı azalıyor ve hava kirliliği açısından daha yaşanabilir şehirler ortaya çıkıyor. Ayrıca çevreye duyarlı teknolojiler geliştiriyoruz. İnsan odaklı ulaşım yaklaşımımızla insanların günlük hayatlarını kolaylaştırmayı ve yoğun yaşamlarından dolayı yaşadıkları psikolojik değişimleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Trafikte daha az kalan kişi daha az stresli oluyor ve kaygıları azalıyor. Bunun yanı sıra paylaşma kültürünün topluma yayılması ve ortak deneyimlerin artması toplumdaki uyumu da artırıyor. Ulaşımda maliyeti de azaltıyoruz."

Abdik, 6 kilometreye kadar olan yolculuklarda scooter, 6-12 kilometreye kadar olan yolculuklarda moped ve motosiklet, 12 kilometre üzerindeki yolculuklarda da elektrikli araçlarla hizmet veren bir ulaşım platformuna dönüşme hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini de sözlerine ekliyor.