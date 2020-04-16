İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi - Son Dakika

İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi

21 dakika önce

İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

İstanbul trafiği sokağa çıkma yasağı öncesi kilitlendi, System.String[]

İstanbul'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi araçlarıyla Çatalca ve Silivri tarafındaki yazlıklarına gitmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.


Korona virüs tedbirlerinin devreye girmesiyle adeta nefes alan İstanbul trafiği, yarın gece 00.00 saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi bugün eski günlerine geri döndü. Yasak başlamadan Çatalca ve Silivri yönüne gitmek isteyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluştan trafik havadan drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:20 Kaynak: İHA

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