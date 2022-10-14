İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

14.10.2022 18:50
İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor.

Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor.

Şehrin ana arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun Ankara yönü Uzunçayır ile Bostancı istikametlerinde, TEM Otoyolu Ankara yönü Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ümraniye istikameti ile Şile yolunun Altunizade Çekmeköy istikametleri de trafiğin yavaş aktığı bölgeler arasında yer alıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Edirne istikameti Topkapı'dan Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne kadar, Zeytinburnu Sahil Yolu Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametinde, TEM Esenyurt- Bağcılar arası çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor.

Beylikdüzü- Avcılar arasında da Edirne ve Ankara istikametlerinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

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Kaynak: AA

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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