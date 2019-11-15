Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu
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İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu

6 saat önce

İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu İBB verilerinde yoğunluk yüzde 72'ye yükseldiİSTANBUL - E-5 Karayolunda eğitim öğretimdeki ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik durma noktasına geldi.

İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu

İBB verilerinde yoğunluk yüzde 72'ye yükseldi

İSTANBUL - E-5 Karayolunda eğitim öğretimdeki ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın ardından ilk ara tatilin başlaması ve mesai saatinin bitimiyle birlikte E-5 Karayolunda trafik durma noktasına geldi. Yan yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

İstanbul trafiğinde ara tatil yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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