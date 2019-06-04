İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlık, aile ziyaretleri ve gezmek için araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlık, aile ziyaretleri ve gezmek için araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasında yüzde 54'lere ulaşan trafik drone ile havadan görüntülendi.



Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların şehir dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın birinci gününün sabahında boş kalan yollar, öğle saatlerinden itibaren tekrar yoğunlaşmaya başladı. Özellikle Avrupa'dan Asya istikametine gidişte araçlar E-5 ve TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 54'lere ulaşırken, trafikte oluşan kilometrelerce yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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