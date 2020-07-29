İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatili öncesi trafik hareketliliği başladı. E-5 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini öncesi İstanbul'da trafik hareketliği başladı. E-5 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü Avrupa Yakası'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa yakasına geçişlerde ise trafik olmadığı görüldü. Yer yer yaşanan yoğunluk havandan görüntülendi.