İstanbul trafiğinde dikkat çeken yoğunluk - Son Dakika

İstanbul trafiğinde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul trafiğinde dikkat çeken yoğunluk Trafik korona virüs öncesi günleri aratmadı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul trafiğinde dikkat çeken yoğunluk Trafik korona virüs öncesi günleri aratmadı İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 kara yolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan trafik ise korona virüs öncesini aratmadı. İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik de devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanırken mesai saatinin bitiminin yaklaşmasıyla da Yenibosna E-5 mevki Cevizlibağ ve Avcılar yönünde yoğunluklar oluştu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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