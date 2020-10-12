İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı - Son Dakika

İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı

12.10.2020 15:49
İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı, System.String[]

Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı.

Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı. Babasının kucağında İstanbul'da direksiyon sallayan bebek, trafikteki sorumsuzluğu da gözler önüne serdi.

Türkiye'de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdum duymazlığı şaşırtıyor. İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı. İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler. - İSTANBUL

İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı
İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı
İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı

İstanbul, Türkiye, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul trafiğinde direksiyondaki bebek şoför görenleri şaşırttı - Son Dakika

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