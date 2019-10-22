Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğinde "eğlence" işkencesi
Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde 'eğlence' işkencesi

İstanbul trafiğinde "eğlence" işkencesi

54 dakika önce

İstanbul'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da hafta sonu Küçükçekmece ve Kadıköy'de araçlarıyla yol kapatan iki farklı grup yol artasında eğlenip diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

İlk görüntüler Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde kaydedildi. Araçlarıyla gelen bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzik eşliğinde oynadı. Magandaların, 7 araçlık konvoy şeklinde yolu kapatma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolu kapatan araçlardan inen kişilerin yüksek sesli müzik eşliğinde yol ortasında oynadıkları görülüyor.

Küçükçekmece'deki görüntülerin bir benzeri de Kadıköy'de yaşandı. Yol ortasında bıraktıkları araçlarından inen bir grup, yüksek sesle müzik eşliğinde göbek atıyor. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu da kameraya yansıyor.

İstanbul trafiğinde eğlence işkencesi

Küçükçekmece, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir? Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, askere gitti Fren yerine gaza basan sürücü, pazara yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğinde "eğlence" işkencesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]