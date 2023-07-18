İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı - Son Dakika
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İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı

18.07.2023 10:29

Pendik'te iki kadın, iç çamaşırlarıyla bir aracın üzerine çıkarak twerk hareketleri yaparak dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul trafiğinde ilginç bir video kaydedildi. Pendik ilçesinde iki kadın, seyir halindeki aracın camlarından çıkarak iç çamaşırları ile dans etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM YARATTI

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri aracın camında diğeri ise sunroof'tan çıkarak twerk yaptı. İç çamaşırlarıyla oldukları görülen kadınlar, çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

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İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı - Son Dakika
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