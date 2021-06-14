Üye Girişi
İstanbul trafiğinde "pes" dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi - Son Dakika

İstanbul trafiğinde "pes" dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi

14.06.2021 10:52

Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi.

Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yürekleri ağza getiren o anları kaydettiren Çetin, sosyal medyada paylaşmasının ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Motosiklet sürücüsü Çetin'e trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ömer Çetin (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra motosikletiyle seyretmeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin'in kullandığı motosikletin plakasının 33 TT 906 olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin'e ulaşamadı.

TRAFİK UYGULAMASINDA YAKALANDI

Çalışmalara devam eden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Salı günü Cendere Caddesi üzerinde rutin uygulama yapmaya başladı. Uygulama esnasında 33 TT 906 plakalı motosikletle seyir haline olan sürücü Ömer Çetin denetime takıldı. Polisin "dur" ihtarı üzerine yol kenarında motosikletini durduran Çetin, ekibin talebi üzerine ehliyetini ve ruhsatını verdi. Kağıthane trafik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şahsın, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştiren Ömer Çetin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine motosikletten indirilen şahsa trafik ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

"YAPTIĞIM HAREKETTEN DOLAYI GERÇEKTEN PİŞMANIM"

Olayla ilgili konuşan Ömer Çetin, "Biz anı olarak bir video çekelim istedik. Gizli kalacaktı ancak arkadaşım videoyu paylaşmış. Bu nedenle benim tahmin ettiğimden daha fazla izlendi. Polis ekipleri de bu yüzden beni arıyormuş. Bugüne nasip oldu, yakalandık. Ama tabi ki, yaptığım hareketten dolayı gerçekten pişmanım. Böyle görünmek istemezdim, trafiği tehlikeye atacak bir insan değilim. Tabi ki pişmanım. Hatalı olduğum için cezai işlem uygulandı. Mecbur cezayı yedik" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi

Trafik Denetleme, Sosyal Medya, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum 11:36 Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Bıçaklanan genç öldü, 11:20 Bıçaklanan genç öldü, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi 10:56 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 10:37 Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını 09:53 Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını

Son Dakika Haberleri
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli         
11:36
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor         
11:17
FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak         
11:08
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın         
10:33
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek         
09:26
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:41:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul trafiğinde "pes" dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement