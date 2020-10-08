İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

08.10.2020 17:09

İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul'da yağmurlu hava sabah saatlerinde başladı. Kötü hava koşulları gün boyunca devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur karşısında vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen İstanbullular bugün erkenden yollar düştü. Beklenen dolu yağışı nedeni ile özel araç kullanımı önceki günlere göre azalsa da ana yollarda büyük yoğunluklar oluştu.

Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

-İHA-

İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu - Son Dakika

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