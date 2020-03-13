İstanbul trafiğinde son durum (1) - Son Dakika

İstanbul trafiğinde son durum (1)
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Son Dakika Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi