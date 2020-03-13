İstanbul trafiğinde son durum (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde son durum (1) - Son Dakika

İstanbul trafiğinde son durum (1)

6 saat önce

İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

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İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
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