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İstanbul trafiğinde son durum

6 saat önce

OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu.

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OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 67 seviyelerinde.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:28 Kaynak: DHA
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