İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Son Dakika

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM
6 saat önce
İSTANBUL'da trafik yüzde 76 seviyelerine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:45 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da trafik yüzde 76 seviyelerine ulaştı.
İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Yoğunluktan görüntü
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