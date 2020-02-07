İstanbul trafiğinde son durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde son durum - Son Dakika

İstanbul trafiğinde son durum

6 saat önce

İSTANBUL'da trafik yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

İstanbul trafiğinde son durum, System.String[]

İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da trafik yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76 seviyesine ulaştı.


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:20:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul trafiğinde son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]