İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Son Dakika
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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

6 saat önce

İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'da koronavirüs önlemi olarak toplu ulaşım kullanmayarak araçlarıyla yola çıkan kişilere, memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerin de etlenmesiyle trafikte yoğunluk oluştu. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:25 Kaynak: DHA
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