İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Son Dakika

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı.
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/
Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde işe gidenler yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik yoğunluk haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, haftanın ikinci gününde 08.30 itibariyle yüzde 13'lere çıktı. D-100 Karayolu Yenibosna mevkii ile Haliç Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:04 Kaynak: DHA
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