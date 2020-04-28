İstanbul trafiğinde son durum - Son Dakika

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/

Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü.