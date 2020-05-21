İstanbul trafiğinde son durum -5 - Son Dakika

İstanbul trafiğinde son durum -5

İSTANBUL trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor.

İSTANBUL trafiğinde son zamanların an yoğun anlarından birisi yaşanıyor. İstanbul trafik yoğunluğu haritasını gösteren haritaya göre,18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Eski trafik günlerine dönen İstanbul'da saat 18.30 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Avcılar arasında, Basın Ekspres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında ve Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde ve Göztepe ile Bostancı Köprüsü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca, Mahmutbey Gişeler'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı