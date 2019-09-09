Son Dakika Haberleri: İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi
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İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi

30 dakika önce

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü.

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İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü. İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.


İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:21 Kaynak: İHA
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