İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi
30 dakika önce
İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:21 Kaynak: İHA
İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü. İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik