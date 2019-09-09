İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi
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İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:09 Kaynak: İHA
İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de yollara düştü. İstanbul trafiğinde son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan görüntülendi.
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